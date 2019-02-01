Fenerbahçe'de Son Haftaların Formda İsmi Nabil Dirar'dan Dikkat Çeken Ersun Yanal Sözleri

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ayew ve Moses kaydetti. Göztepe'de 50. dakikada Jerome kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

"ALLAH'IN YARDIMIYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Karşılaşma sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Nabil Dirar, "Kendimden ve takımdan son derece mutluyum. Hocamın bana verdiği güven de beni mutlu ediyor. Saha içinde olduğum sürece %100'ümü vermeye çalışıyorum. Saha içinde ne yaparsak yapalım birlikte çaba gösteriyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için Allah'ın da yardımıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım çalışmalarımızın sonucunu alacağız." dedi.