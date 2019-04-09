Fenerbahçe'de Skrtel'ın Yerine Zapata Geliyor

Sarı lacivertli ekiple 3. sezonuna giren ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Martin Skrtel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin bir yıllık sözleşme teklifini kabul etmeyen Slovak stoperin Parma ile anlaştığı belirtildi.

FENERBAHÇE YILLIK ÜCRETİNİN YARISINI TEKLİF ETTİ

Tutto Mercato, Skrtel'in İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Milli karşılaşmalar nedeniyle verilen arada İtalya'ya giden tecrübeli futbolcunun Parma ile el sıkıştığını yazdı. Skrtel'in 3 yıllık sözleşme istediği iddia edilirken Parma'nın 2 senelik mukavele sunduğu ve sezon sonunda imzaların atılacağı belirtildi. F.Bahçe'nin yıllık 3.5 milyon euro kazanan Skrtel'e yeni teklifte 1.7 milyon önermesi nedeniyle anlaşma sağlanamadığı ve Skrtel'in ayrılmayı kafasına koyduğu kaydedildi.

İLK ADAY ZAPATA

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerin Skrtel'in alternatifi konusunda işi sıkı tutuyor. F.Bahçe Yönetimi, daha önce de gündeme gelen Cristian Zapata için bir kez daha harekete geçti. Milan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı stoper konusunda ısrarcı olan F.Bahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen 32 yaşındaki oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye sıcak baktığı ve senelik 1.5 milyon euro istediği belirtildi. Milan'da 7. sezonuna geride bırakmaya hazırlanan Zapata, bir yıl Villarreal, 6 sene de Udinese formaları giydi.