Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Münih'te transfer zirvesi

Fenerbahçe'de, Bayern Münih maçında alınan 6-1'lik yenilgi sonrası önemli bir görüşme gerçekleşti. Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli, teknik patron Ersun Yanal ve yöneticiler transfer için bir araya geldi.

GUSTAVO TRANSFERİ ASKIYA ALINDI

Alınan kararlar sonrası sarı-lacivertlilerin rotası belli oldu. Kısa süre öncesine kadar 6 numara transferinde liste başı olan Luiz Gustavo çıkmaza girdi. Marsilya, 32 yaşındaki futbolcu için 9 milyon euronun altına inmedi. Son anda bir değişiklik olmazsa, Fenerbahçe bu transferden çekildi.

FEJSA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gustavo'daki gelişmeler nedeniyle yeniden Benfica'nın ön liberosu Ljubomir Fejsa'ya döndü. Öncelik verdiği oyuncuların transferi gerçekleşmeyince Ersun Yanal'dan, Fejsa'ya zoraki de olsa onay çıktığı öğrenildi.

KOLAROV İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Transferi yılan hikâyesine dönen isimlerden olan Kolarov'un durumu da netleştirilecek. Yönetim, bu oyuncu için şartları zorlayacak. Roma'nın istediği 4 milyon euroluk bonservisin mümkün olduğu kadar indirilmesine çalışılacak.

DENİZ TÜRÜÇ'E ONAY ÇIKTI

Kiralanan Garry Rodrigues'in, Suudi Arabistan'dan hazır olmadan gelmesi ve tam olarak güven vermemesi nedeniyle Ersun Yanal transfer istedi. Yanal, uygun şartlarda olması kaydıyla Kayseri'den Deniz Türüç'e onay verdi.