Fenerbahçe'de Sadık ile yollar ayrılabilir! Sergen'den sürpriz hamle

Geçen sezon tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Kadrosuna Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam ve Allahyar'ı katan sarı lacivertli ekip son olarak Galatasaray ile yarıştığı transferde Vedat Muriç'i kadrosuna katmıştı.

SADIK ÇİFTPINAR İÇİN SÜRPRİZ HAMLE

Sarı lacivertli kulübün geçtiğimiz sezonun devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan 750 bin euro karşılığında transfer ettiği Sadık Çiftpınar için eski kulübünden flaş bir hamle geldi.

Fanatik'te yer alan haber göre Teknik Direktör Sergen Yalçın, Sadık'ın geri dönmesi adına çok istekli. Transferde kararı Ersun Yanal'ın vereceği öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertli formayla 13 maçta görev alan 26 yaşındaki 1 gol atmıştı.