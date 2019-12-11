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Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizi

Bu sezon hem milli takımda hem de Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Ozan Tufan ile sarı-lacivertliler arasında yeni sözleşme görüşmeleri başladı ancak taraflar arasında ciddi bir ücret farkı bulunuyor.

11.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:09

'de sezon sonunda 'ın sözleşmesi sona erecek. Sarı lacivertli yönetim, genç futbolcuyla yeni kontrat görüşmelerine başladı. Şu ana kadar taraflar arasında yapılan görüşmede Fenerbahçe'nin teklif ettiği yıllık ücretle oyuncunun talep ettiği rakam arasında ciddi bir fark olduğu öğrenildi.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME İSTİYOR

FutbolArena'da yer alan habere göre; Ozan Tufan'ın uzun süreli sözleşme yapmak istediği ve yönetim tarafından önerilen süreyi kısa bulduğu kaydedildi. Şu an için bir anlaşma olmasa da tarafların görüşmeleri sürdürerek ortak noktada buluşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan, bu sezon Ersun Yanal'ın değişilmezi oldu. 24 yaşındaki oyuncu, ligde oynanan 14 maçın tamamında sahada yer aldı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


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: Fenerbahçe'de Ozan Tufan krizi
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