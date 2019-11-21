Fenerbahçe'de Ozan Tufan depremi! Sözleşmeyi beğenmedi

21.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:57

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu Ozan Tufan'da kritik gelişmeler yaşanıyor. Maaş ücretlerini düşürmek için 1-1,5 milyon euro arasında teklifler yapan sarı lacivertli yönetimin önerisine olumsuz bakan genç oyuncu, üç yıldan daha uzun süren bir sözleşme istiyor.

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuların durumlarına bakarken, kalmak istedikleriyle de masaya oturdu. Bu isimlerin başında da Ozan Tufan geliyor.

TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Geçen sezonun ikinci yarısıyla birlikte çıkışa geçen futbolcu, hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takımı'nın değişilmez ismi oldu. EURO 2020'de de birçok önemli kulübün yakından takip edeceği başarılı orta saha ile yapılan ilk görüşmeler sonuçsuz kaldı.

UZUN SÜRELİ KONTRAT İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre; Ozan, Fenerbahçe'de devam etmek istese de, kendisine önerilen şartları kabul etmedi. 3 yıllık anlaşma yerine daha uzun süreli bir sözleşme bekleyen futbolcunun, ayrıca kendisine teklif edilen ücreti de düşük bulduğu öğrenildi. Ozan'ın üzerinde durduğu en önemli konu, sözleşme süresi... Uzun süreli bir mukavele talep ediyor.

Milli futbolcunun ilk tercihi Fenerbahçe olsa da, futbolcuyu Avrupa'nın birçok kulübü de takibe almış durumda... Sezon sonu sözleşmesi sona ereceği için bonservissiz ayrılma hakkı da söz konusu olan Ozan'ın gideceği takımda bu avantajını kullanarak yüksek ücret alması söz konusu...

Yönetim ise yeni yapılacak sözleşmelerde maaş skalasını düşürmeye çalışıyor. Artık 2 milyon euro ve üzerinde hiçbir oyuncuya garanti ücret vermek istemiyor. Bu yüzden oyunculara 1-1.5 milyon euro bandından teklifler yapılıyor. Finansal Fair Play nedeniyle maaş bütçe zorunluluğu yönetimi oldukça zorluyor.