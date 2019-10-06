Fenerbahçe'de Nabil Dirar 4 hafta yok!

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, lige verilen arada fıtık ameliyatı olacak. Deneyimli oyuncu, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

06.10.2019 12:10
Fenerbahçe'de Nabil Dirar 4 hafta yok!

Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku yaşanıyor. Sezon başından beri yaşadığı fıtık sıkıntısı nedeniyle iğnelerle sahaya çıkan 33 yaşındaki oyuncu, milli arada ameliyat olacak. Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla ağrılarından kurtulması beklenen Faslı futbolcunun bu nedenle sahalardan en az 4 hafta uzak kalması bekleniyor.

MOSES VE RODRİGUES DÖNÜYOR

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bekte görev alan Nabil Dirar, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı. Öte yandan milli aradan sonra Victor Moses ve Garry Rodrigues de sahalara dönecek.

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YORUMLAR (2)

  • EFEDAYI:
    Sağ ayaklı adamdan solbek yaptılar . Ersun Yanal zamanında Skırtel ve Neudstater in üzerine 5 tane stoper alındı hala doğru dürüst stoper yok . Jailson''u stoper oynatıyoruz . Zanka''da hantal . Bu günler iyi günlerimiz. . .
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