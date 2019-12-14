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Fenerbahçe'de Miha Zajc sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı!

Fenerbahçe'de, Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopuk tespit edildi. Sloven oyuncunun yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

14.12.2019 18:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:53
Fenerbahçe'de Miha Zajc sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı!

Fenerbahçe'de ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi, Slovak oyncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sakatlanan bir diğer isim olan Hasan Ali Kaldırım'ın ise ayak tabanında ödem ve kısmi yırtık tespit edildi. İki isim de Sivasspor maçının kadrosuna alınmamıştı.


Haber Videosu

: Fenerbahçe'de Miha Zajc sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı!
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