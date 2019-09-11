Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku! TFF'ye bildirilmedi

11.09.2019 12:10

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremeyen Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımın yeni sezon kadrosunda yer almadı. Kurallar gereği 4'ü altyapıdan yetişen 28 futbolcuyu TFF'ye bildirmek zorunda olan Fenerbahçe, TFF'ye bildirdiği kadroda Mehmet Ekici'ye yer vermedi.

KASIMPAŞA'YA GİTMEYİ REDDETMİŞTİ

Yeni sezon öncesi tam 12 transfer yapan Fenerbahçe Kulübü, transferin bitimine kısa bir süre kendisinden kulüp bulması istenen Mehmet Ekici'ye İstanbul temsilcisi Kasımpaşa talip oldu. Kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Kasımpaşa'ya Ekici, "Ben Kasımpaşa'ya gitmem" diyerek transfer teklifini geri çevirmişti.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayınladığı ve bu sezon forma giyecek oyuncular;

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Victor Moses,Mathias 'Zanka' Jorgensen, Adil Rami, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar,Luiz Gustavo, Max Kruse, Tolgay Arslan, Jailson, Miha Zajc, Emre Belözoğlu, Alper Potuk, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç, Muhammet Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Muhammed Gümüşkaya.