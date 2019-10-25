Fenerbahçe'de Max Kruse Konyaspor maçında olmayacak

25.10.2019 14:55

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı lacivertli ekibin Alman yıldızı Max Kruse, ağrıları yüzünden deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

TRT Spor'un son dakika geçtiği habere göre; Fenerbahçe'nin sezon başında Werder Bremen ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 7 maça çıkarken 5 asist yaptı.

MAX KRUSE KİMDİR?

Maximilian "Max" Kruse 19 Mart 1988'de Reinbek, Almanya'da doğdu. Werder Bremen takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Werder Bremen, FC St. Pauli, FC St. Pauli II, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen kulüplerinde oynadı.