Fenerbahçe'de Kjaer müjdesi: Gelin görüşelim

11.08.2019 10:43

Sevilla'nın ve Simon Kjaer'in istediği rakamlar ile Fenerbahçe'nin teklifi arasında fark olduğu için rafa kalkan transfer görüşmeleri yeniden başlayacak. Üstelik teklif bu kez karşı taraftan geldi. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Comolli'yi arayarak "Gelin görüşelim" dedi.

COMOLLI İNDİRİME BAKACAK

Şu anda Gustavo transferi üzerinde yoğunlaşan Comolli, Monchi'nin bu çağrısını geri çevirmedi bir görüşme yapmak için sözleştiler. Comolli, fiyatın ne kadar indiğini bu görüşmede görecek.

YILLIK ÜCRETİNDE İNDİRİM BEKLENİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Ancak mesele Sevilla ile anlaşmakl a da bitmiyor. Kjaer'in istediği yıllık ücreti 3 milyon Euro bandına çekmesi gerekiyor. Eğer iki şık da gerçekleşirse Kjaer çubuklu formayı giyecek.

KJAER YETERİNCE ŞANS BULAMIYOR

Bu arada Kjaer'in Sevilla ile antrenmanlara düzenli olarak çıktığı, idman eksiği olmadığı fakat Sevilla'nın hocası tarafından da kendisine şans verilmediği belirtiliyor. Kjaer kalsa da forma şansı yok.