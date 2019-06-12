Fenerbahçe'de karar verildi! 1 yıllık imza atılıyor

Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetişen ve sözleşmesi sona eren Erten Ersu ile 1 yıllık sözleşme imzalama kararı aldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Erten Ersu, geride kalan sezonda çapraz bağlarının kopmasıyla ciddi bir sakatlık yaşadı.

Sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi için Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada yeni kontrat imzalayacaklarını söylemişti.

Başkan Ali Koç sözünü tuttu. Henüz sahalara dönemeyen Erten Ersu'nun sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı.

2013'ten beri A takım kadrosunda bulunan Erten, 2016- 17 sezonunda Gaziantep'e kiralanmıştı.

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