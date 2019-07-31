Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku! 2 ay yok

Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih ile oynanan ve 6-1 kaybedilen maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Stattan koltuk değnekleriyle çıkan deneyimli oyuncudan kötü haber geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile oynadığı ve yenildiği hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi.

Haber Global'in geçtiği habere göre; Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Deneyimli oyuncu Bayern Münih'in maçının 24. dakikasında sakatlanmış ve yerini Dirar'a bırakmıştı.

EN AZ 6 HAFTA UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Hasan Ali Kaldırım'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı ve Fenerbahçe'nin sol bek transferi için arayışa girdiği öğrenildi.

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