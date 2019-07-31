Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku! 2 ay yok
Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Bayern Münih ile oynanan ve 6-1 kaybedilen maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Stattan koltuk değnekleriyle çıkan deneyimli oyuncudan kötü haber geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile oynadığı ve yenildiği hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Hasan Ali Kaldırım'dan kötü haber geldi.
Haber Global'in geçtiği habere göre; Bayern Münih maçında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Deneyimli oyuncu Bayern Münih'in maçının 24. dakikasında sakatlanmış ve yerini Dirar'a bırakmıştı.
EN AZ 6 HAFTA UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Hasan Ali Kaldırım'ın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı ve Fenerbahçe'nin sol bek transferi için arayışa girdiği öğrenildi.
YORUMLAR (7)
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Alyans arena da Audi serçeye çarptıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hasan ali sakat , serdar aziz sakat , tolgay sakat . . . ee başka ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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NASIL BİR BEDDUA ALDIK BİZ ALLAHIMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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oyuna devam etse 5 gol daha garandi girerdiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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doktor deilim ama ayak parmaklarına bant vurmasını doğru bulmuyorum birkere bant kan dolaşımını yavaşlatır ve Allah korusun parmakların kangren olursa ozaman görürsünCevap Yaz Yayından Kaldır
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NE GÜZ3L HABERRCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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gariban hasansio sende gittin .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Fenerbahçe'nin farklı şekilde Bayern Münih'e yenilmesinin ardından yayınlanan komik videoya beğeni yağdı
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