Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım Kırmızı Kart Gördü

Fenerbahçe, Süper Ligin 28. haftasında Galatasaray'ı Ülker Stadında konuk etti. Karşılaşmanın 43. dakikasında Linnes'in uzun pasında Diagne topa hareketlendi. Hasan Ali, kaleciyle karşı karşıya kalan Senegalli oyuncuya arkadan müdahalede bulundu.

ÖNCE SARI, SONRA KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Hakem Ali Palabıyık ilk olarak Hasan Ali'ye sarı kartını gösterdi. Palabıyık VAR hakemlerinin uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve Hasan Ali'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Deneyimli oyuncu önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.