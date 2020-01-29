: Fenerbahçe aradığı sol beki Inter'de buldu!

29.01.2020 00:03 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:50

Ricardo Rodriguez transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, Inter'de forma giyen 22 yaşındaki sol bek Federico Dimarco'yu gündemine aldı. A Spor'da yer alan habere göre; sarı lacivertliler İtalyan sol bekin transferinde mutlu sona çok yakın.

SEMİH ÖZSOY İTALYA'YA GİDECEK

Inter ile Fiorentina arasında oynanacak İtalya Kupası çeyrek final mücadelesini izlemek için İtalya'ya gidecek olan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, karşılaşmanın ardından Milano ekibiyle son detaylar hakkında bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin transferi resmen açıklaması bekleniyor.

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