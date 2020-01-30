Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı
Fenerbahçe Kulübü, Eintracht Frankfurt'tan kadroya kattığı ancak limit kurallarından dolayı lisansını çıkaramadığı Simon Falette'de mutlu sona ulaştı.
30.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:52
Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Simon Falette'in lisansını çıkarttı. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan Falette, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı
HABER YORUMLARI (2)
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Niye çıkardı ki zaten lig bitti ve yarım sezonluk adam alıyor komedisin FenerbahçeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır