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Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe Kulübü, Eintracht Frankfurt'tan kadroya kattığı ancak limit kurallarından dolayı lisansını çıkaramadığı Simon Falette'de mutlu sona ulaştı.

30.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:52
Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Simon Falette'in lisansını çıkarttı. Almanya'nın takımından kiralanan Falette, Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı
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