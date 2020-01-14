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Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Kayserispor maçında yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gribal enfeksiyon nedeniyle Kayserispor maçında takımın başında yer alamayacak.

14.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 20:35
Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Kayserispor maçında yok

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Takımla birlikte Kayseri'ye giden Teknik Direktör Ersun Yanal'ın, yüksek ateş şikayeti nedeniyle Kayserispor maçında takımın başında yer alamayacağı açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi." ifadelerine yer verildi. Yanal karşılaşmayı soyunma odasından takip ederken takımın başında yardımcı antrenör Volkan Kazak yer aldı.


Haber Videosu

: Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Kayserispor maçında yok
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