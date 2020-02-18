Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor
Fenerbahçe'de topun ağzında olan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yerine Bayern Münih'in eski hocası Niko Kovac'ın geleceği iddia edildi.
3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar Ersun Yanal'ı gösteriyor. Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen sarı-lacivertlilerin Bayern Münih'in eski hocası Niko Kovac ile masaya oturduğu iddia edildi.
ANLAŞMA BÜYÜK ORANDA SAĞLANDI
Takvim'de yer alan habere göre yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta deneyimli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi. Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı belirtiliyor.
ERSUN YANAL'IN PUAN ORTALAMASI 1.81 OLDU
Ankaragücü yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan Ersun Yanal, 2. Fenerbahçe döneminde beklentilerin çok altında kaldı. Tecrübeli hoca, 52 resmi maçın sadece 27'sinden galibiyet çıkarabilirken, puan ortalaması 1.81 oldu. Ersun Yanal 13 beraberlik alırken, 12 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Haber Videosu: Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor
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Kim gelirse gelsin bu takımda küçük takım küçümseme hobisi varr her sene aynı manzara kümeye oynayan tüm takımlar biden puanlar alıyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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işte bu açıklayın böyle , çıkarın bu dilinizin altındaki baklayıda futbolcular da göze girelim diye canla başla mücadele etsin. yoksa bu saatten sonra emrenin, falanın filanın açıklamalarıyla bu takımı ateşleyemezsiniz. bak bunu kim ortaya attıysa işe yarar. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Fatih Terim''e kaçacak diyenler nerede ? ahahahahahahahCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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erol bulutttttttttttttttttttttttttCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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ya ya ya tabi tabi tabiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır