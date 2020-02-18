: Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac geliyor

18.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:06

3 haftada kaybettiği 8 puanla şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de oklar Ersun Yanal'ı gösteriyor. Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen sarı-lacivertlilerin Bayern Münih'in eski hocası Niko Kovac ile masaya oturduğu iddia edildi.

ANLAŞMA BÜYÜK ORANDA SAĞLANDI

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta deneyimli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi. Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı belirtiliyor.

Niko Kovac

ERSUN YANAL'IN PUAN ORTALAMASI 1.81 OLDU

Ankaragücü yenilgisi sonrası hedef tahtasına oturtulan Ersun Yanal, 2. Fenerbahçe döneminde beklentilerin çok altında kaldı. Tecrübeli hoca, 52 resmi maçın sadece 27'sinden galibiyet çıkarabilirken, puan ortalaması 1.81 oldu. Ersun Yanal 13 beraberlik alırken, 12 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

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