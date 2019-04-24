Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın Yerine Gelecek İsim Belli Oldu
Fenerbahçe'de kalan 5 haftada kötü gidişat devam ederse taraftarın çok istediği Ersun Yanal ile yollar ayrılacak. Sarı lacivertli ekipte listenin başında ise Abdullah Avcı bulunuyor.
Fenerbahçe'de kötü gidişin faturası Ersun Yanal'a kesildi. Süper Lig'in 16. haftasında göreve gelen Yanal, beklentileri karşılayamadı. Sarı- Lacivertli yöneticiler, tecrübeli hocanın yerine getirmek istedikleri isim için fikir birliğine vardı.
Ligde bitime 5 hafta kala düşme tehlikesinden kurtulamayan Fenerbahçe'de bir operasyon daha kapıya dayandı.
Sezon ortasında Ersun Yanal'ı göreve getirip 1.5 yıllık sözleşme imzalayan yönetim, tecrübeli hocayla yeni sezonun planlamasını da yapıyordu. Ancak alınan kötü sonuçların ardından Yanal ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.
BİRÇOK YÖNETİCİ İSTEMİYOR
Birçok yöneticinin Yanal'la yola devam etmeme konusunda görüş bildirdiği öğrenildi. Eğer kalan 5 haftada kötü gidiş devam ederse operasyonun kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. Bu durumda rota Abdullah Avcı'ya dönecek.
SEZON BAŞI DA DÜŞÜNMÜŞTÜ
Başkan Ali Koç'un, Yanal'la yolların ayrılması halinde ilk teklifi Avcı'ya yapacağı belirtiliyor. Koç büyük bir hayranlık duyduğu tecrübeli hocayı sezon başında da göreve getirmeyi düşünmüştü.
AYRILIK KARARI ALACAK!
2014 yılından bu yana Başakşehir'i çalıştıran Avcı'nın şampiyonluğun kaçması halinde kesin olarak ayrılık kararı alacağı belirtiliyor. Avrupa'dan önemli kulüpler de Avcı'yla yakından ilgileniyor.
BEŞİKTAŞ'IN GÖZÜ DE ONDA
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Sezon sonunda Şenol Güneş'le yollarını ayıracak olan Beşiktaş da Abdullah Avcı ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli hocanın nasıl bir karar vereceği merak konusu.
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abdullah avcı da sizi kurtaramaz ben sezon başın dan beri süylüyorum takımın başına yılmaz vural. ı getirin yılmaz vural olsaydı bu takım şuan en azın da 40 puan daydıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DOĞRU, BAK BU BENİM AKLIMA GELMEMİŞTİ. ABDULLAH AVCI, PTT 1. LİGDE TAKIM ÇALIŞTIRMAZ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kötü gidiş devam ederse fb küme düşer, abdullah avcı da gelmez...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ABDULLAH AVCI GALATASARAYDA BİR AVRUPALI TERBİYESİYLE BÜYÜMÜŞ ADAM, NE İŞİ VAR İPTİDAİ BİR RUM TAKIMINDA, BENCE ASLA GİTMEZ.Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Avcı Fenerde yapamaz neden derseniz Fenerbahçe yönetimi bir Teknik Direktörden daha çok takıma müdahale ediyorCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır