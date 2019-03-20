Fenerbahçe'de Ersun Yanal, 6 İsmin Biletini Kesti

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve geride kalan 26 haftada topladığı 31 puanla 13. sırada bulunan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal gelecek sezonun kadrosunu netleştirmeye başladı. Deneyimli oyuncu 6 oyuncunun üstünü çizdi.

Tecrübeli çalıştırıcının yönetimden ilk etapta; Isla ve Hasan Ali Kaldırım'ın yanına bir sağ ve bir sol bek, Martin Skrtel'in ayrılma ihtimaline karşılık bir stoper istiyor. Yanal ayrıca Mehmet Topal'a alternatif bir ön libero, sözleşmesi bitecek Valbuena'nın yerine bir kanat oyuncusu ve forvete en az bir golcü alınmasını isteyeceği öğrenildi.

6 kişinin bileti kesildi

Takvim'de yer alan habere göre; Ersun Yanal yeni sezonda kadroda düşünmediği isimleri de büyük ölçüde belirledi. Carlos Kameni, Roman Neustadter, Yassine Benzia, İslam Slimani, Andre Ayew ve Diego Reyes gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacağı şimdiden kesinleşen oyuncular. Başka futbolcular da bu listeye eklenebilir.

Yanal buna karşılık genç oyuncular Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu, 6'şar aylığına Alanyaspor ve Malatyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Barış Alıcı ile Jailson ve Frey'i sezon başı kampına götürerek son bir şans vermeyi planlıyor.

Bu isimler gösterecekleri performansa göre takımda kalıp kalmayacaklarını belirleyecek.