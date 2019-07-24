Fenerbahçe'de Diego Reyes sevinci! Menajeri anlaşmayı duyurdu
Fenerbahçe'ye geçtiğimi sezon transfer edilen ama beklenen performansın çok uzağında kalan Diego Reyes'ten iyi haber geldi. Meksikalı futbolcunun ülkesinin takımı Atlas FC ile anlaştığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de yönetim, Eljif Elmas'ın satışının ardından takıma yapılacak takviyeler için harekete geçmişti. Fenerbahçe'de, takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-Lacivertlilerin elden çıkarmak istediği ancak talibi çıkmayan isimden müjdeli haber geldi. Kadroda düşünülmeyen Diego Reyes, Meksika takımlarından Atlas FC ile anlaşma sağladı.
MENAJERİ KULÜBE HABER VERDİ
Publimetro Guadalajara'da yer alan habere göre; Diego Reyes ve menajerinin, Guadalajara ekibi Atlas ile kontrat konusunda anlaştığı belirtildi. Reyes'in menajeri, Fenerbahçe'ye bu anlaşmayı haber verdi ve bonservisini istedi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Reyes'in menajeri Matias Bunge ile Avusturya'da bir görüşme yapacak ve Meksikalı stoper için düşük de olsa bir bonservis bedeli talep edecek.
FENERBAHÇE İLE SÜPER LİG'DE 8 MAÇA ÇIKTI
Porto ile kontratı sona erdikten sonra bedelsiz bir şekilde geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Diego Reyes, 8 Süper Lig maçında oynadıktan sonra beklentileri karşılayamayınca Leganes'e kiralanmıştı.
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