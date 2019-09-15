Fenerbahçe'de devre arasında 3 isim yolcu!

15.09.2019 11:52

Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala, "Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin, takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc da Mehmet Ekici'yi takip edecek.

RUSLAR MİHA ZAJC'IN PEŞİNDE

Fanatik'in haberine göre Rus takımlarının radarında olan Sloven orta sahanın bu kez ya bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği öğrenildi. Bu arada Sadık Çiftpınar'ın da devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, halen kapatılamayan açıklar da tamir edilecek.