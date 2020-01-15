Fenerbahçe'de Deniz Türüç sakatlandı
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda sol bek pozisyonunda görev yapan Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştu. Deniz'in Gaziantep maçında oynayıp oynamayacağı bilinmiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK'yle yapacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Aralık ayının ortasında antrenmanda sakatlanan Zajc, devre arasında Antalya kampında yer alamamıştı. Slovak futbolcunun, 1 ay sonra bugünkü antrenmanda takımla çalıştığı ifade edildi. Sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses'in bireysel olarak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
ERSUN YANAL İDMANDA YER ALMADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer alamadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Hes Kablo Kayserispor maçında da bu yüzden yedek kulübesinde yer alamayan Yanal'ın, bugünkü antrenmana da katılmadığı ifade edildi. Fenerbahçe, yardımcı antrenör Volkan Kazak yönetiminde Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Öte yandanFenerbahçe'de Deniz Türüç'ün sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu açıklandı. Milli futbolcunun, Gaziantep karşısında oynayıp oynayamayacağı Cuma günü belli olacak.
Haber Videosu: Fenerbahçe'de Deniz Türüç sakatlandı
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BU FENERBAHÇENİN TÜRK FUTBOLUNA YAPTIĞI KÖTÜLÜĞÜ HİÇ KİMSE YAPMADI. FUTBOL NEDEN GELİŞMİYOR FENERBAHÇENİN YILLARDAN BERİ TEŞFİK PİRİMİ- ŞİKE OLAYLARI- YANLIŞ TRANSFERLER- TORPİLLİ FUTBOLCULAR HEPSİ FB DECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok önemli bir kayıp, şok-ki ne şok, eyvahlar dedirtecek kadar önemli, FB nin en elzem ve lazım olan oyuncularının başında geliyor, Türünç yoksa FB de yok üzüldümCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır