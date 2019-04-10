Fenerbahçe'de Comolli Sürprizi: Çaresizim ve Sevilmediğimi Biliyorum

Daha başkan olmadan çalışmalara başlayan ve futbolun başına Damien Comolli'yi getirmeyi düşünen Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan koltuğu devraldıktan sonra projelerini bir bir hayata geçirmiş, Sportif Direktör Comolli'yi Samandıra'nın başına getirmişti. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

ALİ KOÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI! 'BEĞENDİĞİM YÖNLERİ DE VAR BEĞENMEDİĞİM DE'

Sezon başında Cocu ile anlaşan ve Comolli'yle birlikte Fenerbahçe'ye yeni bir soluk getirmeye çalışan Ali Koç, başarısız sonuçların ardından Hollandalı teknik adamın görevine son vermiş, Comolli ile birlikte yürümeye devam etmişti. Yapılan transferlerde neredeyse tek sorumlu olan Fransız Sportif Direktör kadroya kattığı futbolcularla büyük tartışmalara yol açarken, alınan oyuncuların hemen hemen hepsinin yanlış olması Comolli eleştirilerinin yükselmesine, Başkan Ali Koç'a olan güvenin sarsılmasına neden olmuştu.

'SEVİLMEDİĞİMİ BİLİYORUM VE ÇARESİZİM'

Akşam'da yer alan habere göre; Aradan geçen 10 aylık süreç içerisinde Fenerbahçe camiasından büyük tepki alan ve sık sık istifa etmesi yönünde tenkit edilen Comolli'nin görevi bırakacağı anlaşıldı. İddia edilenin tersine Ali Koç'un hamlesiyle değil, kendisinin isteğiyle sezon biter bitmez Türkiye'den ayrılacağı belirtilen 47 yaşındaki Fransız Sportif Direktör'ün başkanla masaya oturduğu bildirilirken Comolli'nin Başkan Koç'a "Yetkilerim kısıtlandı, gerek sportif gerekse yönetim anlamında başarısızlıklar üstüme ihale edildi. Yapılan transferlerde yönetimle birlikte ortak karar aldık ve bunları gerçekleştirdik fakat her defasında ben sorumlu tutuldum, çaresizim ve sevilmediğimi biliyorum, artık Fenerbahçe'de görev almak istemiyorum, lig biter bitmez görevimden ayrılacağım" dediği öğrenildi.