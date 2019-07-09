Fenerbahçe'de Comolli ile konuşan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı

Sarı-laciverti ekipte 2006'dan bu yana alt yapıda görev yapan, uzun yıllar alt yapı sorumluluğu görevini üstlendikten sonra U21 takımının teknik direktörlüğünü yapan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı.

Asistanaliz'de yer alan habere göre; Sportif Direktör Damien Comolli ile bir araya gelen Çorlu'ya sözleşmesinin uzatılmayacağı iletildi ve deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

BİRÇOK OYUNCU KAZANDIRDI

13 yıldır görev yaptığı Fenerbahçe'de Çorlu, Juventus'a transfer olan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral, yeniden Fenerbahçe'ye dönen Yasir Subaşı, Bursa'da oynayan Barış Yardımcı, Boluspor'da görev yapan Melih Okutan, Vedat Muriç'in transferinde Çaykur Rizespor'a gönderilen kaleci Tarık Çetin ve Beykan Şimşek olmak üzere birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırmıştı.

Şenol Çorlu'ya bir süredir U 21'deki görevinden el çektirilirken A takımdan düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan oyuncuları çalıştırıyordu.