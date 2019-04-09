Fenerbahçe'de Comolli Devri Sona Eriyor! Alex Sürprizi

Sarı-lacivertlilerde Fransız yönetici ile sezon sonu yollarını ayırma kararı alan Ali Koç yönetimi, transferde yeni bir yapılanmaya giriyor. Ali Koç, Brezilya pazarında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'yı referans alacak.

Alex de Souza'nın Brezilya Ligi'ne olan hakimiyetine güvenen Fenerbahçe başkanı, Alex'in önerdiği isimleri tek tek masaya yatıracak. Fenerbahçe'de bu yeni transfer harekatının 'Fener Ol' projesinden çıkacak sonuca göre kararlaştırılacağı belirtildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Hedeflenen rakama ulaşılırsa Fenerbahçe'nin Brezilya harekatı başlayacak ve yıldızlara birer birer imza attırılacak. Alex de Souza'nın da Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde Fenerbahçe'ye uzun dönemde katkı sağlayabilecek isimlerle görüşülmesi gerektiği ve birden çok mevkide fayda sağlayabilecek isimlere yönelmenin doğru olacağını belirtti.

Alex'in referans olduğu isimler;

LUCAS VERRISSIMO

Skrtel'in Parma ile anlaşmasından sonra hava hakimiyeti iyi olan bir stoper kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerde Lucas Verrissimo ismi ön plana çıktı. 23 yaşındaki stoper, 1.88 boyunda.

FAGNER

Şener ve Isla'nın performansından memnun olmayan Ersun Yanal'a o bölge için Fagner tavsiyesi geldi. Alex'in gözdesi olan oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro. Brezilyalı oyuncu 4 sezondur Corinthians forması giyiyor.

LEO DUARTE

Önümüzdeki sezon defansı sağlama almak isteyen Kanarya, Leo Duarte için nabız yoklayacak. Flamengo'nun genç stoperi 22 yaşında.

LIZIERO

Fenerbahçe'de Alex'in ısrarla altını çizdiği isim Brezilyalı Liziero. Ön libero mevkisinde görev yapan futbolcunun en büyük artıları sol bek ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor olması. Avrupa'nın transfer pazarında adı sıklıkla geçen oyuncu için bir dizi görüşme gerçekleştirilecek.

JEAN MOTA

Fenerbahçe'de orta saha için Jean Mota ismi ön plana çıktı. 25 yaşındaki oyuncu Brezilya'da Sao Paulo forması giyiyor. Takımında 3 senedir top koşturan Brezilyalı için girişimler başlayacak..Jean Mota'nın İsmi daha önce de sarı-lacivertlilerle anılmıştı.

LUAN

Fenerbahçe'de Alex'in en beğendiği isimler arasında yer alan Luan için tüm şartlar zorlanacak. 26 yaşında olan Luan, her iki ayağını da kullanabiliyor. Forvet arkası ve sol kanat mevkilerinde oynayan futbolcu için kiralık formülü devreye girecek.

HENRIQUE

Hasan Ali'nin artan performansından memnun olan Ersun Yanal'ın milli oyuncuya alternatif olarak bir isim düşündüğü belirtildi. İsmail Köybaşı'yı gelecek sezonda kadrosunda düşünmeyen Kanarya, genç oyuncunun şartlarını masaya yatıracak. Buna göre Kanarya Vasco da Gama'dan Henrique ile bu boşluğu dolduracak. Brezilyalı futbolcu 24 yaşında.

GUSTAVO

Fenerbahçe'de Islam Slimani ile yollar kesin olarak ayrılacak. Son olarak Frey'in de üstünü çizen Ersun Yanal, bu bölgeye 2 transfer yapmak istediğini bildirdi. Kanarya, 1994 doğumlu santrfor Gustavo'yu gündeme aldı.