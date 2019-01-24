Fenerbahçe'de Ceza Nedeniyle Tribünler Boş Kaldı

Fenerbahçe-Ümraniyespor müsabakasında sarı-lacivertli tribünler geçen sezon Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle boş kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertli tribünler boş kaldı. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe tribünleri ceza almıştı.

ÜMRANİYESPOR TARAFTARLARI TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Bu cezası süren sarı-lacivertli ekipte tribünler boş kaldı. Öte yandan Ümraniyesporlu taraftarlar takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan tribünde yerlerini aldı.

Kaynak: İHA
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