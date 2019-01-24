Fenerbahçe'de Ceza Nedeniyle Tribünler Boş Kaldı
Fenerbahçe-Ümraniyespor müsabakasında sarı-lacivertli tribünler geçen sezon Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle boş kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertli tribünler boş kaldı. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe tribünleri ceza almıştı.
ÜMRANİYESPOR TARAFTARLARI TRİBÜNDE YERİNİ ALDI
Bu cezası süren sarı-lacivertli ekipte tribünler boş kaldı. Öte yandan Ümraniyesporlu taraftarlar takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan tribünde yerlerini aldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (13)
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ALI KOC ISTIFACevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Abd trump÷maduro venezuela... sonuç nedir demokrasi kime.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Olayi yapanlari cinconlu olmadigi ne belli ?Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırVURAL: Bizim sizinle ne alışverişimiz var ki? Bence küme düşme hattındaki rakiplerinizden birinin taraftarları olabilir :D :D :D3 1 Yayından Kaldır
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Adamlar sizi düşünüyor ya maça gidip fenevin elendiğini görüp kahrolmayın diye :)Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır