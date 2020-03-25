Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Türkiye'de de giderek artan koronavirüsle ilgili açıklama yapan Fenerbahçe, bir futbolcu ve sağlık çalışanında bulgulara rastlanıldığını açıkladı.

Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ve Göksel Gümüşdağ'da koronavirüs pozitif çıkmasının ardından Fenerbahçe de bir futbolcuda koronavirüs bulguları olduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"BULGULARA RASTLANMIŞTIR"

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."