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Fenerbahçe'de bazı yöneticiler, Ersun Yanal'ı Ali Koç'a şikayet etti

Fenerbahçe'de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal'ı başkan Ali Koç'a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal'ın takımdaki kaderini çizecek.

12.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:11
Fenerbahçe'de bazı yöneticiler, Ersun Yanal'ı Ali Koç'a şikayet etti

Önce Trabzonspor'a kaybeden, ardından evinde Alanyaspor karşısında 2 puan bırakan 'de fatura her ne kadar hakemlere kesilse de yönetim içerisinde 'a da büyük tepkinin oluştuğu öğrenildi.

"21 HAFTADA 25 PUAN KAYBETTİK"

Zorluk derecesi yüksek maçlardan genelde çıkamayan ve sürekli puan kayıplarıyla karşı karşıya kalan Fenerbahçe'de yapılan yatırımların karşılığını alamadıklarını düşünen bazı yöneticilerin 'la bir araya geldikleri öğrenilirken, 21 haftada toplanan 38 puanın son derece yetersiz olduğu konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi. Yaz ayı transfer döneminde 10 transfere imza atan Ocak'ta ise Falette takviyesi yapan sarı lacivertlilerde kaybedilen 25 puanın hesabının sorulması öngörülürken, başkanın bu serzenişleri haklı bulduğu ve – Galatasaray maçlarında alınacak sonuçlara göre Ersun Yanal'ın kaderinin çizileceği bildirildi.

"ALANYASPOR MAÇINDA OYUN YOKTU"

Alanyaspor maçında oyun olarak camiayı tatmin etmeyen Ersun Yanal'ın fikstür avantajını nasıl kullanacağı merak konusu olurken, Fenerbahçe'nin bu hafta Ankaragücü karşısında yapacağı en ufak hatanın radikal kararların alınacağına işaret etti.

(Star)


Haber Videosu

: Fenerbahçe'de bazı yöneticiler, Ersun Yanal'ı Ali Koç'a şikayet etti
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