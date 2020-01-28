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Fenerbahçe'de Barış Alıcı Westerlo'ya kiralandı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'da forma şansı bulamayan Barış Alıcı'yı 1.5 yıllığına Belçika kulübü Westerlo'ya kiraladığını duyurdu.

28.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:36

, 22 yaşındaki orta saha Barış Alıcı'nın 'nın KVC Westerlo ekibine kiralandığı bildirdi.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Fenerbahçe'de Barış Alıcı Westerlo'ya kiralandı
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