Fenerbahçe'de Barış Alıcı Westerlo'ya kiralandı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'da forma şansı bulamayan Barış Alıcı'yı 1.5 yıllığına Belçika kulübü Westerlo'ya kiraladığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki orta saha Barış Alıcı'nın Belçika'nın KVC Westerlo ekibine kiralandığı bildirdi.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz" denildi.