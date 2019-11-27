Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Ocak ayında ilk yolcu Miha Zajc olacak
Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin kadroya dahil edilmesi için bir kişinin dışarıda kalması gerekiyor. Bu konuda ilk akla gelen isim teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Miha Zajc oldu. Zajc'ın ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Mehmet Ekici'nin kadroya dahil edilmesi için bir kişinin dışarıda kalması gerekiyor. Bu konuda favori isim Miha Zajc.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer edilen Sloven orta saha oyuncusu, geldiği günden beri vasatı aşamadı. Ersun Yanal, son haftalarda Zajc'ı adeta sildi.
OCAK AYINDA YOLLAR AYRILIYOR
25 yaşındaki futbolcu, ligde 3 maçta sadece 83 dakika süre alabildi. Yanal, Sloven öğrencisini son 5 karşılaşmada sahaya sürmedi. Miha Zajc ile ocak ayında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Haber Videosu: Fenerbahçe'de ayrılık vakti! Ocak ayında ilk yolcu Miha Zajc olacak
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nihatoviç olmasa 2. ligde oynarsınız seneye dilenciler topluluğuCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ne oldu 6s kötüye gidince Nihatoviç mi suçlu oldu1 1 Yayından Kaldır
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Adil Rami Zanga da gitsin bu ligin oyuncuları değil , Ekici ve Denizi harcama hocam burası büyük camia 16 yaşında olan çocuğumuzu da bir an önce A takımla idmanlara çıkar Merih Demiral gibi yuvadan uçmasın geleçeğin santroforu o yoksa SENDE GİDERSİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır