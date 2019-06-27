Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku! Ayrılmak istemiyor

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeye çalışan Fenerbahçe, bir yandan da takımdaki oyuncuları göndermeye çalışıyor. Mehmet Topal ile yollarını ayıran sarı lacivertli ekipte diğer gönderilecek isimlerden olan Alper Potuk yer alıyor. Ancak oyuncu, yüksek ücreti ve 3 yıllık mukavelesi olduğu için buna yanaşmıyor.

Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku! Ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor.

Yıldız futbolcunun menajerini kulüp binasına çağıran Sarı-Lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı.

Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1,8 milyon euroluk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.

ÇALIMBAY: TEKLİF YAPTIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'a teklif yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Alper, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor" dedi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.