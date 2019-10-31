Fenerbahçe'de Adil Rami şoku! 3 hafta yok

Fenerbahçe'nin Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, Tarsus İdman Yurdu ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanmıştı. Deneyimli oyuncunun 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

31.10.2019 16:24
Fenerbahçe'de Adil Rami şoku! 3 hafta yok

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı maçta kasığından sakatlanan Adil Rami, en az 3 hafta forma giyemeyecek.

Dün oynanan Tarsus İdman Yurdu müsabakasında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Adil Rami'nin kasık bölgesinde yırtık olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.


VİDEO: Fenerbahçe'de Adil Rami şoku! 3 hafta yok
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (8)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.