Fenerbahçe'de Adil Rami şoku! 3 hafta yok
Fenerbahçe'nin Fransız savunma oyuncusu Adil Rami, Tarsus İdman Yurdu ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanmıştı. Deneyimli oyuncunun 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile oynadığı maçta kasığından sakatlanan Adil Rami, en az 3 hafta forma giyemeyecek.
Dün oynanan Tarsus İdman Yurdu müsabakasında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Adil Rami'nin kasık bölgesinde yırtık olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.
VİDEO: Fenerbahçe'de Adil Rami şoku! 3 hafta yok