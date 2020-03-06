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Fenerbahçe, Abdullah Avcı iddialarını yalanladı

Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, bu iddiaları resmi sitesinden yaptığı açıklamayla yalanladı.

06.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:10
Fenerbahçe, Abdullah Avcı iddialarını yalanladı

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan 'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu. Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'nin ile anlaştığı, Denizlispor maçından sonra Avcı'nın açıklanacağı iddia edilmişti. Hatta Emre Belözoğlu'nun da Avcı'nın ekibinde yer alacağı DHA'nın haberinde yer almıştı.

Ancak sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Abdullah Avcı ile anlaşıldığı iddialarını yalanladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Fenerbahçe'de Teknik Direktör Abdullah Avcı dönemi an meselesi
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HABER YORUMLARI (18)

  • FENERLİBAHÇELİ34:
    Medyamızda çeşitli PR etkinlikleri ile bazı insanları bir yerlere yerleştirme, adeta oldu-bitti yaratma çalışması olduğunu artık biliyoruz. Bu işin F. B. nin doğasına uygun olmadığını (BJK içinde aynısı geçerli idi) bile bile bir hava yaratma , iş olmazsa da ''adı geçsin'' durumu olduğunu anlamak çok kolay.
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  • MEMLEKETİM:
    Ne antröner ariyorsunuz? Taraftarlar arasindan kura cekimiyle birini belirleyin olsun bitsin.
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  • HASTA TS Lİ...:
    Seneyede küme düser o Zaman . . . . . Abdullah Avci Basaksehirden baska nerede basarili olduki. . . . Fenerbahcenin seyirci baskisi Avci ya agir gelir.
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  • FENERLİBAHÇELİ34:
    Haberin doğru olmadığı F. Bahçe yönetimi tarafından açıklandı. Zaten olacak iş değildi. Hala aynı iddiaları ne diye dolaştırıyorlar ki. .
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