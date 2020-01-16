Fenerbahçe, Damien Comolli döneminde 30 transfer yaptı ve 40 milyon euro harcadı
Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli istifa etti. Fransız futbol adamı Fenerbahçe'deki 1.5 yıllık görevinde birçok eleştiri toplayan transfere imza attı. Fenerbahçe'nin kasasından, 30 transfer için 40 milyon euro bonservis ve kiralama bedeli çıktı.
Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli'nin bizzat yaptığı transferler büyük tartışma yaratmıştı. Geçen sezon Comolli'nin transfer hatalarından ders alan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon transferi sadece Comolli'ye bırakmadı ve yönetim direkt devreye girerek hamleler yapıldı. Son olarak Falette transferinde yaşanan "transfer krizi" Comolli'yi istifaya sürükledi.
Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden bu yana 11 transferde direkt olarak etkili olan Comolli, sarı-lacivertli kulüpte de bir anlamda büyük bir ekonomik enkaz bıraktı.
Fenerbahçe, 12 Haziran 2018'de göreve gelen Damien Comolli döneminde toplam 30 transfer yaptı. Bu 30 transferin 9'u şu anda Fenerbahçe forması giymiyor.
İşte Comolli döneminde yapılan transferler;
ISLAM SLIMANI
MICHAEL FREY
ANDRE AYEW
DIEGO REYES
HARUN TEKİN
YASSINE BENZIA
YASİR SUBAŞI
BARIŞ ALICI
BERKE ÖZER
JAILSON
TOLGAY ARSLAN
FERDİ KADIOĞLU
VICTOR MOSES
MIHA ZAJC
SADIK ÇİFTPINAR
TOLGA CİĞERCİ
SERDAR AZİZ
GARRY RODRIGUES
ADIL RAMI
VEDAT MURIQI
EMRE BELÖZOĞLU
ALLAHYAR
DENİZ TÜRÜÇ
ALTAY BAYINDIR
MURAT SAĞLAM
MAX KRUSE
ZANKA
LUIZ GUSTAVO
MEVLÜT ERDİNÇ
SIMONE FALETTE
Haber Videosu: Fenerbahçe, Damien Comolli döneminde 30 transfer yaptı ve 40 milyon euro harcadı
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üzüldüm nerde çöp var fenere getiriyodu. adam gibi adam yolu açık olsunCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ne diyek ağam ne desek ne söylesek boş. . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TÜRK SPORTİF DİREKTÖR LAZIM TÜRK TAKIMLARINA. YABANCILAR GELİP YİYİP GİDİYOR.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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adam dünyaları almış ama yarısı tırtCevap Yaz 4 Yayından Kaldır