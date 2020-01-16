: Fenerbahçe, Damien Comolli döneminde 30 transfer yaptı ve 40 milyon euro harcadı

16.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:57

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli'nin bizzat yaptığı transferler büyük tartışma yaratmıştı. Geçen sezon Comolli'nin transfer hatalarından ders alan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon transferi sadece Comolli'ye bırakmadı ve yönetim direkt devreye girerek hamleler yapıldı. Son olarak Falette transferinde yaşanan "transfer krizi" Comolli'yi istifaya sürükledi.

Fenerbahçe'ye geldiği ilk günden bu yana 11 transferde direkt olarak etkili olan Comolli, sarı-lacivertli kulüpte de bir anlamda büyük bir ekonomik enkaz bıraktı.

Fenerbahçe, 12 Haziran 2018'de göreve gelen Damien Comolli döneminde toplam 30 transfer yaptı. Bu 30 transferin 9'u şu anda Fenerbahçe forması giymiyor.

İşte Comolli döneminde yapılan transferler;

ISLAM SLIMANI

MICHAEL FREY

ANDRE AYEW

DIEGO REYES

HARUN TEKİN

YASSINE BENZIA

YASİR SUBAŞI

BARIŞ ALICI

BERKE ÖZER

JAILSON

TOLGAY ARSLAN

FERDİ KADIOĞLU

VICTOR MOSES

MIHA ZAJC

SADIK ÇİFTPINAR

TOLGA CİĞERCİ

SERDAR AZİZ

GARRY RODRIGUES

ADIL RAMI

VEDAT MURIQI

EMRE BELÖZOĞLU

ALLAHYAR

DENİZ TÜRÜÇ

ALTAY BAYINDIR

MURAT SAĞLAM

MAX KRUSE

ZANKA

LUIZ GUSTAVO

MEVLÜT ERDİNÇ

SIMONE FALETTE

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