Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında! Canlı anlatım
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
29.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:00
Fenerbahçe, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Diomande, Umar, Boldrin, Vetrih, Oğulcan
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç
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