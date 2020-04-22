Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Caner Erkin, yeniden Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, daha önce kadrosunda yer aldığı milli futbolcu için temasa geçti.

2010-2016 yılları arasında tam 6 sezon sarı-lacivertli formayı giydikten sonra İnter'e transfer olan ancak İtalyan ekibinde yaz kampı geçirdikten sonra Beşiktaş'ın yolunu tutan 31 yaşındaki yıldıza 2+1 yıllık teklif iletildi.

Mukavelesi bitecek sol bek Hasan Ali ile henüz görüşme yapmayan yönetimin, Caner'in menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek tecrübeli sol bekin bonservis maliyetinin bulunmaması nedeniyle transfere sıcak bakan Fenerbahçe yönetiminin, 2+1 senelik sözleşme teklifini TL üzerinden yaptığı ifade edildi.

CANER DE FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Caner'in de iki lig, iki kupa şampiyonluğu yaşadığı Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istediği dile getiriliyor.