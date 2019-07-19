Fenerbahçe-Bursaspor maçı Youtube'da yayınlanacak

Yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz Pazartesi Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 3 Temmuz'dan itibaren Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Hazırlık maçlarına Boluspor'la başlayan Sarı Lacivertli ekip, ikinci maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşacak. Bolu maçında süre alamayan yeni transferler Max Kruse ve Vedat Muriç'in yanı sıra takıma sonradan katılan Garry Rodrigues'in oynaması bekleniyor.

FENERBAHÇE-BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. 18.30'da başlayacak olan müsabaka FB TV'den ve Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yayınlanacak.