Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 8 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

03.09.2019 12:05
Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, 8 Eylül Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Bursaspor ile hazırlık maça yapacak. Bu karşılaşma ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak olup; Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden özel misafirler her iki takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulacak özel tribünlerde ağırlanacak.

1 DAKİKA ARALIKSIZ ALKIŞLANACAK

Maç öncesi her iki camianın yöneticileri "Çocuk Farkındalığı" adına hediye ve plaket takdim edecek. Ayrıca maçın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkışlanacak.

Fenerbahçe, Bursaspor ile hazırlık maçı yapacak
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (6)

  • GS1905:
    fener gibi sereflisi neden yok su dünyada takim camiasinda ya, biz neden onlar gibi serefli olamiyoruzki off ya
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  • GERÇEK:
    Bu karşılaşma ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak, SAÇMA SAPAN YORUM YAPAN KENDİNİ BİLMEZLER YORUM YAPARKEN BİR OKUYUN, FANATİZMİ BIRAKIP ÖYLE YORUM YAPIN. . !!
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  • FAZİA:
    Mahmut senin gibi insanlardan farkındalık beklemek de neyse. . Bu kadar güzel haberin altına yazdığın yoruma bak utan azıcık. !!
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  • ADINIZI YAZIN:
    ne cabuk unuttunuz fenerin zor durumdayken kumeye diye bagiran bursa seyircisininyaptigini simdi birde bunlarla hazirlik maci yapiyorsunuz ayip be bence beter olsunlar
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