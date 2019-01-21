Fenerbahçe, Bursaspor'a Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi

Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oluyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

Fenerbahçe, Bursaspor'a Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

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40' Tunay Torun sağ kanatta Sadık'ı çalımlayarak sıfıra indi. İçeri gönderilen topu Mehmet Topal uzaklaştırdı.

29' Bursaspor'da Barış Yardımcı sarı kart gördü.

20' GOL! Fenerbahçe, Soldado'nun attığı harika golle 1-0 öne geçti.

8' Soldado'nun vuruşunda Bursaspor savunması topu çizgiden çıkardı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

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YORUMLAR (22)

  • POMPACI:
    Cüneyt babanız yine iş başında fenevbahçeliler sözde bu adam Fenerbahçe’ye düşman
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  • AMEDSPORLU:
    bu türk futbolundan iğreniyorum.tc yabancıyla oynadımı tc futbolunu izliyorum çünkü tc rezil oluyor mutlu oluyorum.
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  • HARBİİ:
    ziraat bankası TC futbolunu gururla destekler.anlayana
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    ADANALI: aynen kardeşim.adamlar yediler içtiler borç yaptılar eğlendiler ziraat bankasıda ödedi.o paralar bizden alınacak bunuda unutmayalım.sandık başında bir daha düşünelim yoldaşlar
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  • ULAN NE MAL ADAMLARSINIZ:
    Türk futbolu çöp olmuş. Elin 2-3 yıllık takımı 4 büyükleri tokatlıyor hala burda kepçük ağızlı yorumlar yapıyolar fenev kümeye yok yaşasın cimbom. Kafanızı...
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