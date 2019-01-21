Fenerbahçe, Bursaspor'a Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 20:00'de başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

40' Tunay Torun sağ kanatta Sadık'ı çalımlayarak sıfıra indi. İçeri gönderilen topu Mehmet Topal uzaklaştırdı.

29' Bursaspor'da Barış Yardımcı sarı kart gördü.

20' GOL! Fenerbahçe, Soldado'nun attığı harika golle 1-0 öne geçti.

8' Soldado'nun vuruşunda Bursaspor savunması topu çizgiden çıkardı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

BURSASPOR: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Tunay, Latovlevici, Saivet, Umut Nayir

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado