Fenerbahçe, Beveren Forması Giyen Nana Ampomah'ın Peşine Düştü

Belçika basını, Fenerbahçe'nin Beveren forması giyen kanat oyuncusu Nana Ampomah için 3 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı.

Bu sezon her kulvarda beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erken başlarken Belçika basınından önemli bir iddia geldi.

KARAR SEZON SONUNDA VERİLECEK

Habere göre teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Beveren'da forma giyen kanat oyuncusu Nana Ampomah'ın peşinde. Avrupa'nın birçok ekibinin radarında olan genç oyuncu için Fenerbahçe'nin 3 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürülürken Ampomah ve kulübünün kararı sezon sonunda verecekleri ifade edildi.

7 GOL, 6 ASİSTİ BULUNUYOR

2016 yılında transfer olduğu Beveren'de bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Ganalı oyuncu, 22 maçta 7 gol ve 6 asist üreterek dikkat çekti.

(Habertürk)

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