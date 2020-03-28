SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! - Spor
Real Betis, Fenerbahçe, Beşiktaş, İspanya, Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

İspanyol takımlarından Real Betis, 4 efsane futbolcusunu belirleyerek Beşiktaş'ın da olduğu 4 takıma meydan okudu. Beşiktaş Kulübü de 4 efsane oyuncusunu sayarak Fenerbahçe'ye meydan okudu. Fenerbahçe de kısa süre içinde bu meydan okumayı kabul etti.

28.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:54
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

Koronavirüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. İspanya'nın Real Betis Kulübü; Beşiktaş, Nacional, Palmeiras ve Napoli'yi etiketleyerek 4 efsanesini saymasını istedi. Beşiktaş bu meydan okumaya kısa sürede yanıt verdi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

BEŞİKTAŞ EFSANESİ SERGEN YALÇIN

Siyah-beyazlı takım, 4 efsane ismini Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson olarak belirledi. Beşiktaş'ın meydan okuduğu takımlar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors oldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

FENERBAHÇE DÜNYA DEVLERİNE MEYDAN OKUDU

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul ederek Sheffield United, Barcelona, Bayern Münih ve Fiorentina'ya meydan okudu. İşte Fenerbahçe'nin 4 efsanesi: Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza, Toni Schumacher.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

Haberin Videosu:

Süperlig ekibi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (4)
SARI: galatasaray a kimse meydan okuyamamış :))
Cevap Yaz 5 19 Yayından Kaldır
MUSTAFA AKSOY: George hagi giga popescu claudio tafarel cevad prekazi kosecki metin oktay ve daha sayamadıklarimiz
2 4 Yayından Kaldır
EREN: Galatasaray’a meydan okuyamamışlar çünkü ezilirler
Cevap Yaz 11 16 Yayından Kaldır
HAKO: Bence onların isimlerini herkesin bildiği sebeplerden ötürü söyleyemezler, çoğunu kulüpten ihraç ettiler, ancak Hagi derler gerisi gelmez.
1 7 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam Spor
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam
Futbolun 1 numarası konuştu: Bu sezon ligler iptal olabilir Spor
Futbolun 1 numarası konuştu: Bu sezon ligler iptal olabilir
Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca Spor
Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca
Kayserispor'un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu Spor
Kayserispor'un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu
Tosic, Çin'de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi Spor
Tosic, Çin'de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Spor
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Falcao'dan 'Yanımıza dönün' diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Seda Sayan Funda Arar Şeyma Subaşı
Spor Yılmaz Vural Akif Üstündağ Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Rize Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 19:46:20. #1.15#
title