Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori

16.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:01

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi İddaa risk yönetimi, mücadelenin oranlarını belirledi. Fenerbahçe'ye 1.90, Beşiktaş'a ise 2.55 oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.00.

İşte derbinin İddaa oranları:

Fenerbahçe: 1.90

Beraberlik: 3.00

Beşiktaş: 2.55