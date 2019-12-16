Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori
İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oranlarını belirledi. Fenerbahçe, 1.90 oranıyla favori olarak gösterildi.
16.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:01
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi İddaa risk yönetimi, mücadelenin oranlarını belirledi. Fenerbahçe'ye 1.90, Beşiktaş'a ise 2.55 oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.00.
İşte derbinin İddaa oranları:
Fenerbahçe: 1.90
Beraberlik: 3.00
Beşiktaş: 2.55
HABER YORUMLARI (2)
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kuş derbisi demek istediniz heraldeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dev Derbi ??Cevap Yaz Yayından Kaldır