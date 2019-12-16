Haberler » Spor » Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori - Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori

İddaa risk yönetimi, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oranlarını belirledi. Fenerbahçe, 1.90 oranıyla favori olarak gösterildi.

16.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:01
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu! Fenerbahçe favori

Süper Lig'in 16. haftasında , 'ı konuk edecek. Dev derbi öncesi İddaa risk yönetimi, mücadelenin oranlarını belirledi. Fenerbahçe'ye 1.90, Beşiktaş'a ise 2.55 oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.00.

İşte derbinin İddaa oranları:

Fenerbahçe: 1.90

Beraberlik: 3.00

Beşiktaş: 2.55

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler