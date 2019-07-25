Fenerbahçe'nin Ben Arfa ile anlaştığı iddia edildi
Fenerbahçe'nin Rennes ile sözleşmesi sona eren ve piyasa değeri 6 milyon euro olan Ben Arfa ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı lacivertli ekip, Ben Arfa transferi bitirmek için öncelikle Miha Zajc'ın satışını bekliyor. Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon 26 maça çıkarken 7 gol atıp, 2 asist yaptı.
Sportif Direktör Comolli de yıldız futbolcu için, "Ben Arfa'yı beğeniyorum ama bizde Zajc var" diyerek bu konuya işaret etmişti. Bu arada Ben Arfa ile ilgilenen Real Betis'in Nabil Fekir'i transfer etmesi de sarı lacivertli kulübün elini rahatlattı.
ZAJC'IN TRANSFERİ BEKLENİYOR
Fenerbahçe, Miha Zajc'i geçtiğimiz sezon Empoli'den 3,5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisini vererek transfer etmişti. Süper Lig'de 10 maça çıkan Zajc 2 gol atmıştı.
YORUMLAR (9)
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ne yapsanız boş bu senede en büyük evlence siz olacaksınız ali guzu boşgan fenevbaze şampuanCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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başlı başına bır belayı alıyor başkan ıyı düşünmeli. . . . aziz yıldırımdan kalan son mırasıda heba edıyor yazık. . . ayrıca bu yönetım volkan hakkında büyük yanlışlar yapıyor karşılığını taraftardan alır başkan komolının esırı olmuş ….Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Nerden buluyorlar ?FB transfer komitesi hep yanlış oyuncu peşindeler . ?Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Bu Adam André awey gibi kesinlikle GEREKSIZ bir oyuncu demedi demeyinCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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sabah sa kesin yalan haber. adamlar akıllarından gecenleri gercekmiş gibi yazıyorlar.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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komoli alibaba çiftliğinin yumurta et sutunde yararlanıyorCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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AlexCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BI ALEX OLAMAZZ KIMSE1 Yayından Kaldır
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Yeter artık ya. Şu arfa'' yı bir türlü Türkiye''ye satamadı menajeri. Her yıl ya GS ye, ya FB''ye yada BJK''ya transfer ediyor. Kİm bilmem bu menajer. Bu zamanda satacak başka pazar bulamadın mı?Yıllardır reklamını yapmaktan bıkmadı adam . Bizde bundan kıymetli birçok sporcumuz var. Bizim gazeteler de haber diye atlıyor.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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