Fenerbahçe'nin Ben Arfa ile anlaştığı iddia edildi

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı lacivertli ekip, Ben Arfa transferi bitirmek için öncelikle Miha Zajc'ın satışını bekliyor. Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon 26 maça çıkarken 7 gol atıp, 2 asist yaptı.

Sportif Direktör Comolli de yıldız futbolcu için, "Ben Arfa'yı beğeniyorum ama bizde Zajc var" diyerek bu konuya işaret etmişti. Bu arada Ben Arfa ile ilgilenen Real Betis'in Nabil Fekir'i transfer etmesi de sarı lacivertli kulübün elini rahatlattı.

ZAJC'IN TRANSFERİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe, Miha Zajc'i geçtiğimiz sezon Empoli'den 3,5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisini vererek transfer etmişti. Süper Lig'de 10 maça çıkan Zajc 2 gol atmıştı.