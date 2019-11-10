Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan açıklama: Maça konsantreydim, farkına varmadım

10.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:26

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Yunan oyuncusu Kostas Sloukas, ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan ile oynadıkları maç öncesinde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün pankartını tutmayan Sloukas, "Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN MAÇA KONSANTREYDİM"

Yunan basketbolcu, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Saygısızlık yaptığımın söylenmesini asla kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum." dedi.

Kaynak: AA