Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi

03.10.2019 10:29

Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, ligdeki 5 maçını daha taraftarından yoksun oynayacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon play-off final serisinde Anadolu Efes ile oynanan 4. maçta yaşanan olaylar sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşmasındaki seyircisiz oynama uygulamasının 5 maç daha süreceği belirtildi.

MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ İZLEYECEK

Fenerbahçe Beko'nun evinde Gaziantep Basketbol ile 6 Ekim Pazar günü oynayacağı maçı sadece misafir takım seyircisinin izleyebileceği kaydedildi. Sarı-lacivertli takımın Türk Telekom, TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynanacağı karşılaşmalarda da Fenerbahçe Beko taraftarları için bilet satışının yapılmayacağı vurgulandı. Fenerbahçe Beko'nun 12. haftada Anadolu Efes ile dış sahada oynayacağı maçta da sarı-lacivertli taraftarların yer alamayacağı aktarıldı.