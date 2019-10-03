Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya Anadolu Efes ile oynanan Playoff final serisinden yaşanan olaylar sonrasında 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

03.10.2019 10:29
Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi

Basketbol Süper Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko, ligdeki 5 maçını daha taraftarından yoksun oynayacak.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon play-off final serisinde Anadolu Efes ile oynanan 4. maçta yaşanan olaylar sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşmasındaki seyircisiz oynama uygulamasının 5 maç daha süreceği belirtildi.

MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ İZLEYECEK

Fenerbahçe Beko'nun evinde Gaziantep Basketbol ile 6 Ekim Pazar günü oynayacağı maçı sadece misafir takım seyircisinin izleyebileceği kaydedildi. Sarı-lacivertli takımın Türk Telekom, TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka ile deplasmanda oynanacağı karşılaşmalarda da Fenerbahçe Beko taraftarları için bilet satışının yapılmayacağı vurgulandı. Fenerbahçe Beko'nun 12. haftada Anadolu Efes ile dış sahada oynayacağı maçta da sarı-lacivertli taraftarların yer alamayacağı aktarıldı.

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YORUMLAR (12)

  • HARBİDEN:
    Az bile vermişler çokta geç alınmış verilmiş bir karar haddini aşalı yıllar oldu önüne geçemediler birtürlü ceza vermessen geçemessin
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  • .:
    ÇİRKEF TAKIMIN ÇİRKEF TARAFTARI İŞTE . YENİLİNCE ÇEKEMEMEZLİKTEN KİM OLSA SALDIRIYORLAR . FEERİN TARAFTAR KİTLESİNİN ÇOĞU KEKOLARDAN OLUŞUYOR .
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  • TFF VE BASKET FEDERAYONU KPSSİLE SEÇİLSİ:
    Basketboldan da soğutun bizi. Ya bu TFF ve Basketbol federasyonları cidden kapss ile seçilsin ya. Bu ne arkadaş takım 5 senedir tek diye böyle aşağı çekilmez. Galatasaray maçında niye bu cezaları vermediniz he?
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  • HASTIR:
    haber başlığına bak. bu nu kim okusa, hemen futbol kulübüne ceza verildi sanır. haberi de onun için açıp okur.
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  • GÜNEY:
    fenerbahçe ''''BEKO''''yazdığı için azıcık meraklısı basketbol olduğunu anlar.
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