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Malcolm Thomas, basketbol, Spor

Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi

Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer'in son koronavirüs testi negatif çıktı. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Üçer, "Sonuçta hafif atlatabilecek kadar şanslıydım. Ancak aileme bulaştırmış ya da bulaştırabilecek olma ihtimali beni epey yıprattı" dedi.

13.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:39
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer, koronavirüsü yendi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer, son yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu. İlker Üçer, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, daha önce yapılan iki testin sonucunun pozitif çıktığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Belirtilerin başladığı tarihe göre yaklaşık 3 haftalık bir süreci geride bırakmış, tat ve koku kaybının da ortadan kalkmasıyla neredeyse hiçbir şikayetim kalmamış olmasına rağmen ikinci testin de pozitifi gelmesi keyfimi kaçırmıştı. Sonunda 13 Nisan, yani bugün itibarıyla güzel haberi aldım. Artık negatifim. Bu sonucu alana kadar da bir şey yazmak istemedim. Süreç biraz uzun sürdü ama bundan şikayetçi olamam. Sonuçta hafif atlatabilecek kadar şanslıydım. Ancak aileme bulaştırmış ya da bulaştırabilecek olma ihtimali beni epey yıprattı. Lakin ailemdeki herkesin tahlil sonuçlarının negatif çıkması ve şu anda da durumlarının iyi olması benim adıma en büyük mutluluk vesilesiydi."

"KULÜBÜME VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MİNNETTARIM"

Bu süreçte destek olan herkese teşekkürlerini ileten Üçer, "Daha önce de söylediğim gibi, özellikle ailemin ihtiyaç duyması halinde yanlarında olabileceklerini söyleyen bu kadar çok insanın hayatıma girebilmiş olması benim için tarifsiz bir ayrıcalık. Kulübüme ve bu zor süreçte bana en iyi şekilde yardımcı olan sağlık çalışanlarına da minnettarım. Özellikle takım doktorumuz Ahmet Kulduk'a ayrıca teşekkür etmem gerekiyor. Hemen her gün farklı ve birbirinden acayip sorularla başını ağrıttım ama her aynı özen nezaketle destek oldu. Şimdi biraz daha soluklanabilmiş ve morallenmiş bir şekilde, bu sürecin atlatılması için gereken dayanışmaya kişisel olarak yapmam gerekenlere dikkat ederek katkıda bulunmaya çalışacağım. Bu hastalıkla mücadele etme durumunda kalan herkese güç, sabır ve elbette acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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