Fenerbahçe Beko, Kirolbet Baskonia'yı 87-80 yendi!

17.10.2019 22:47

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 2019-20 sezonu üçüncü hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 87-80 yenerken, de Colo 39 sayıyla EuroLeague kariyer rekorunu kırdı. Karşılaşmaya deplasman ekibi daha iyi başladı. Baskonia, Shengelia'nın etkili oyunuyla ilk dört dakikayı 9-6 önde geçti. Hücumda top kayıplarına devam eden Fenerbahçe, Nando de Colo'dan bulduğu üç sayılık basketle son üç dakikaya 2 sayı geride girdi: 11-13. Periyodun geri kalan bölümünde de de Colo ile sayılar bulan ev sahibi ekip, savunmada Shields'ı durduramayınca, ilk periyot 22-22 eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE, İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İkinci periyoda iki ekip de karşılıklı sayılarla başlarken periyodun bitimine 7 dakika dakika kala eşitlik devam etti: 26-26. Bu dakikadan sonra iki takım da skor üretme konusunda sıkıntı çekerken Fenerbahçe, Gigi Datome'den bulduğu üç sayılık basket ile üç dakika kala tekrar eşitliği sağladı ve Baskonia'ya molayı aldırdı: 31-31. Moladan da etkili dönen Fenerbahçe Beko, de Colo'dan bulduğu dört sayıyla son iki dakikaya önde girdi: 35-31. Kalan süreçte de iki takım karşılıklı sayılar bulurken, Fenerbahçe Beko soyunma odasına 39-36 önde girdi.

BASKONİA 3. ÇEYREKTE EŞİTLİĞİ YAKALADI

Üçüncü çeyreğe iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken periyodun bitimine 6: 16 kala Vesely'nin sportmenlik dışı faulü sonrasında Shengelia'nın iki serbest atışı sayıya çevirmesiyle Baskonia, eşitliği yakaladı: 46-46. Bu dakikadan sonra oyunda tekrar üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, de Colo'dan bulduğu sayılarla farkı 6'ya çıkardı: 55-49. Periyodun geri kalan bölümünde de skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, karar periyoduna 63-58 önde girdi.

SON ÇEYREKTE FARK ÇİFT HANELERE ÇIKTI

Son periyoda deplasman ekibi daha iyi başlasa da Fenerbahçe Beko, üst üste Kalinic ve Ali Muhammed'den bulduğu üçlüklerle farkı 7'ye çıkardı ve Baskonia'ya molayı aldırdı: 69-62. Fenerbahçe Beko, 3: 44 kala Nikola Kalinic'ten bulduğu basketle farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 79-68. Kalan sürede rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 87-80 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA