Fenerbahçe Beko, Gustavo Ayon İçin Kesenin Ağzını Açtı

Fenerbahçe Beko, yeni sezona fırtına gibi girmeye hazırlanıyor. İspanyol spor sitesi Al Aro, 34 yaşındaki Meksikalı pivot Gustavo Ayon'un yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giyeceğini öne sürdü. Bu sezon R.Madrid'le mukavelesi bitecek Ayon'un, Fenerbahçe'den 2.4 milyon euro kazanacağı belirtildi.

MİLLİ TAKIMDA KAPTANLIK YAPTI

Bir dönem NBA'de oynayan Ayon, Avrupa'nın en önemli pivotları arasında gösteriliyor. Tam adı Gustavo Alfonso Ayon Aguirre, olan Meksikalı basketbolcu, 2,08 metro boyunda. Meksika Milli Takımı'nda kaptanlık yapmış Ayon'un, lakabı ise Titan.

(Akşam)