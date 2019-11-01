Fenerbahçe Beko evinde Zalgiris'e 79-76 yenildi

01.11.2019 23:02

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a 79-76 yenildi.

Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e karşı son 1.46'lık bölümüne 76-69 önde girdiği maçta rakibine 10-0'lık seri sonucunda 76-79 mağlup oldu ve 6. maçındaki 5. yenilgisini aldı.

MAÇIN EN SKORERİ DE COLO

Fenerbahçe'de Nando De Colo 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Kostas Sloukas 13, Derrick Williams 12, Jan Vesely 8 sayıyla mücadele etti.

Konuk ekip Zalgiris'te ise Marius Grigonis 19 sayıyla galibiyetle başrolü oynayan isim oldu. Zach LeDay 16, Nigel Hayes 9, Paulius Jankunas 9 sayıyla mücadeleyi tamamladı.